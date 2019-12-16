Başakşehir Konya Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Konyaspor Canlı Skor Maç Kaç

Başakşehir Konyaspor canlı izle... Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a karşı bugüne kadar üç farklı takımın başında çıktığı 7 maçın 5'inden galip ayrıldı. Kocaman ise sadece 1 kez gülen taraf oldu.

Buruk'un üstünlüğü var

Zirve ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu müsabaka iki teknik adam arasındaki sekizinci karşılaşma olacak. Turuncu-lacivertlilerin teknik adamı Okan Buruk, Akhisarspor, Rizespor ve Gaziantepspor ile Aykut Kocaman'ın takımlarına karşı 7 defa rakip oldu. Fenerbahçe ve Konyaspor ile Buruk'a karşı çıktığı maçların 5'inden mağlup ayrılan Kocaman, 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın takımları arasındaki maçlar şöyle:

2018-2019

Konyaspor: 0 - Rizespor: 2

2017-2018

Akhisaspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası)

Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3

Akhisaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

2016-2017

Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 3

2014-2015

Konyaspor: 2 - Gaziantepspor: 0

Gaziantepspor: 1 - Konyaspor: 1

Başakşehir Konyaspor nasıl canlı izlenir?





Başakşehir Konyaspor maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız