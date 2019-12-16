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Başakşehir Konya Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Konyaspor Canlı Skor Maç Kaç

Başakşehir Konya Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Konyaspor Canlı Skor Maç Kaç
Başakşehir Konya Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Konyaspor Canlı Skor Maç Kaç

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalarak büyük bir başarı elde eden Başakşehir, bu yükselen grafiğini Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesinden üç puanla ayrılarak sürdürmek istiyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasının bir basamak üstünde bulunan Konya ekibi ise bu kötü gidişatına İstanbul deplasmanında dur demek istiyor. İşte bu zorlu müsabakaya ilişkin tüm detaylar...

Başakşehir Konyaspor canlı izle... Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a karşı bugüne kadar üç farklı takımın başında çıktığı 7 maçın 5'inden galip ayrıldı. Kocaman ise sadece 1 kez gülen taraf oldu.

Buruk'un üstünlüğü var

Zirve ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu müsabaka iki teknik adam arasındaki sekizinci karşılaşma olacak. Turuncu-lacivertlilerin teknik adamı Okan Buruk, Akhisarspor, Rizespor ve Gaziantepspor ile Aykut Kocaman'ın takımlarına karşı 7 defa rakip oldu. Fenerbahçe ve Konyaspor ile Buruk'a karşı çıktığı maçların 5'inden mağlup ayrılan Kocaman, 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Okan Buruk ve Aykut Kocaman'ın takımları arasındaki maçlar şöyle:

2018-2019
Konyaspor: 0 - Rizespor: 2

2017-2018
Akhisaspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası)
Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3
Akhisaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

2016-2017
Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 3

2014-2015
Konyaspor: 2 - Gaziantepspor: 0
Gaziantepspor: 1 - Konyaspor: 1

Başakşehir Konyaspor nasıl canlı izlenir?



Başakşehir Konyaspor maçını beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz... 

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