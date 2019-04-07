Başakşehir Konyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Konya maçı kaç kaç?

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 KONYASPOR
Maçtan Dakikalar
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia, Robinho
Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Amir, Milosevic, Fofana, Jahovic
Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir (Konyaspor)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
Başakşehir üstün
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı.
İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul'da oynanan 7 lig maçının 5'ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir'in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic'in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007'de Konya'da oynanan maçta 3-2'lik skorla aldı.
Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.