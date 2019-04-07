Başakşehir Konyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Konya maçı kaç kaç?

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 KONYASPOR

Maçtan Dakikalar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu kontrol eden Elia'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutu direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Elia'nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunu kaleci Serkan son anda kornere çıkardı.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia, Robinho

Yedekler: Volkan, Bajic, Adebayor, Kudriashov, Napoleoni, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Alpaslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Amir, Milosevic, Fofana, Jahovic

Yedekler: Mahmut, Selim, Yatabare, Hurtado, Mücahit, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir (Konyaspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Başakşehir üstün

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı.

İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul'da oynanan 7 lig maçının 5'ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir'in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic'in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007'de Konya'da oynanan maçta 3-2'lik skorla aldı.

Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.