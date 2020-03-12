Başakşehir Kopenhag Canlı Anlatım

BAŞAKŞEHİR:0 KOPENHAG:0

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Devre Arası Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

40' İlk yarıda son 5 dakikaya girerken iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor.

35' Epureanu uzun bir topla Aleksic'i topla buluşturmak istedi. Savunma izin vermedi.

33' Başakaşehir gole çok yaklaştı! Visca sağ kanattan topu getirdi ve ceza yayı üstüne koşu yapan Demba Ba'yı gördü. Gelişine çok sert bir şut çıkaran Demba Ba topu direğin hemen yanından auta gönderdi.

30' Bu bölümde oyunun temposu bir hayli düştü.

22' Mert Günok'un uzun pasına Visca hareketlendi ama kaleci Johnsson kalesini zamanında terkedip tehlikeyi uzaklaştırdı.

19' Sağ kanattan Varela bindirmek istedi. Savunmasına yardıma gelen Crivelli topu taca göndererek tehlikeyi önledi.

15' İki takım da topu kaptıklarında bir an önce oyunu rakip yarı sahaya taşımaya çalışıyor. Bu da zaman zaman top kayıpları yaşanmasına sebep oluyor.

12' Bengtsson'un sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Clichy topu karşıladı.

10' Crivelli, sol kanattan rakip yarı alana sokuldu. Demba Ba'yı topla buluşturmak istedi. Savunma araya girip tehlikeyi önledi.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Epureanu'nun kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

8' Başakşehir gole çok yaklaştı! Visca'nın ceza yayı üstünden şutu savunmaya çarparak yöne değiştirdi ve direkten geri geldi! Devamında Kopenhag savunması topu kornere gönderdi.

5' Kopenhag etkili geldi! Ceza sahası içinde Mohammed Daramy'nin şutunda savunmamız araya girdi ve tehlikeyi önledi.

4' Epureanu'ya faul yapan Michael Santos sarı kart gördüSarı Kart - Michael Santos

3' Hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan İrfan Can sarı kart gördü

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı!

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Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba.

Kopenhag'ın 11'i: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Zeca, Stage, Daramy, Falk, Santos.