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Başakşehir Leipzig Canlı İzle | Başakşehir Leipzig ilk 11'ler | Başakşehir RB Leipzig saat kaçta hangi kanalda

Başakşehir Leipzig Canlı İzle | Başakşehir Leipzig ilk 11'ler | Başakşehir RB Leipzig saat kaçta hangi kanalda
Başakşehir Leipzig Canlı İzle | Başakşehir Leipzig ilk 11'ler | Başakşehir RB Leipzig saat kaçta hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında RB Leipzig'i ağırlıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında 3 puanla son sırada bulunan temsilcimiz Başakşehir, sahasında 6 puanla 3. sırada bulunan RB Leipzig'i ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Başakşehir Leipzig nasıl canlı izlenir?



Başakşehir Leipzig maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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