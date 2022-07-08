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Başakşehir, Leonardo Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Başakşehir, Leonardo Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Leonardo Duarte ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, iki sezondur takımda kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcu Leonardo Duarte'nin transferi için kulübü Milan ile anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Duarte ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ekibimizde iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Leonardo Duarte'nin transferi için İtalyan külübü Milan ile anlaşmaya vardı. Dört yıllığına kadromuza kattığımız ailemizin bir parçası olan Leonadro Duarte'ye, turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Başakşehir ile geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta görev aldı. Duarte kariyerinde ayrıca Flamengo forması da giydi.

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