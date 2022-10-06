Başakşehir, Letonya'dan 1 puanla döndü!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric'in şutu kaleyi bulmadı.
32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut'un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada Deniz'in ortasında Aleksic'in kafa vuruşunu savunma kornere gönderdi.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilic'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
60. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Berkay'ın ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.
72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Okaka'nın şutunda savunma ayak koyarak mutlak bir gol pozisyonunu önledi.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu
Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Rakels dk. 85 ?), Panic, Mares, Saric (Zjuzins dk. 90 ?), Simkovic, Emerson (Friesenbichler dk. 46), Ilic (Maksimenko dk. 81 ?)
Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Dubra, Zaleiko, Varslavans, Stuglis, Bill
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Başakşehir: Muhammed, Caicara (Ömer Ali dk. 81 ?), Ndayishimiye, Touba, Lima (Hasan Ali dk. 88 ?), Mahmut (Biglia dk. 87 ?), Aleksic (Berkay dk. 59), Deniz Türüç (Mounir dk. 81 ?), Bertrand Traore, Serdar Gürler, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kırmızı kart: Simkovic (dk. 70) (Rigas)
Sarı kartlar: Mares, Steinbors (Rigas), Mahmut (Başakşehir)
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.