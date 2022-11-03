Başakşehir lider olarak son 16'da!

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ taraftan Deniz Türüç'ün içeri çevirdiği topa arka direkte Youssouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

33. dakikada Duarte'nin uzun pasında Okaka topa hareketlendi. Hearts kalecisi Gordon da ceza sahası dışına çıkarak topa hamle yaptı. Oluşan karambolde topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

36. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore'nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon'dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

56. dakikada sağ taraftan Serdar, kullandığı köşe vuruşunda ortasını kale önüne yaptı. Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada sağ taraftan Ömer Ali Şahiner'in pasında kale önünde topla buluşan Berkay Özcan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

90. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren McKay'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Shankland'in vuruşunda kaleci Muhammed topu oyun alanına çeldi. Arka direkte kaleciden dönen topu takip eden Atkinson'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Goga Kikacheisvili, Davit Gabisonia, Davit Chigogidze

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 63), Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Ndayishimiye (Şener Özbayraklı dk. 86 ?), Aleksic, Traore (Berkay Özcan dk. 63), Serdar Gürler (Mounir dk. 72), Okaka (Szysz dk. 72)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Lima, Yasin Yağız Dilek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Hearts: Gordon, Atkinson, Michael Smith (Halliday dk. 46), Sibbick, Cochrane, Forrest (Ginnley dk. 64), Connor Smith (McKay dk. 64), Devlin, Grant (Pollock dk. 82 ?), Henderson (Shankland dk. 64)

Yedekler: Stewart, Clark, Kiomourtzoglou

Teknik Direktör: Robbie Neilson

Goller: Ndayishimiye (dk. 4), Serdar Gürler (dk. 33), Berkay Özcan (dk. 64) (Medipol Başakşehir), Atkinson (dk. 90) (Hearts)

Sarı kartlar: Sibbick, Connor Smith, Atkinson, Cochrane, Halliday (Hearts), Ndayishimiye, Aleksic (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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