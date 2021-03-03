Başakşehir ligde 10 maçtır galip gelemiyor

Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ligde oynadığı 27 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen turuncu-lacivertliler, son 10 mücadelede ise 3 puanla tanışamadı.

Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 7 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

İstanbul temsilcisi, evinde Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük ve Trabzonspor'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybederken, Antalyaspor maçından da golsüz beraberlikle ayrıldı.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu