Başakşehir ligin son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti

Maçtan dakikalar
5. dakikada Alberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
39. dakikada Chadli'nin şutunda kaleci Zafer'den dönen topa Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından faul nedeniyle gol değer kazanmadı.
45. dakikada Crivelli'nin pasında topla buluşan Aleksic topu filelerle buluşturdu. 0-2
49. dakikada Onur Bulut'un ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Sabo'nun vuruşunda top auta çıktı.
70. dakikada rakiplerini geride bırakan Remy'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Zorbey, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Selim Ay, Onur Bulut, Emir Dilaver, Alberk Koç, Erik Sabo, (Mithat Pala dk.77) Braian Samudio (Celal Emir Dede dk. 88 ?), Abdullah Durak (Loic Remy dk.59), Damjan Djokovic, Tunay Torun (Konrad Michalak dk. 77), Alexander Soderlund (Fernando Andrade dk. 59)
Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Milan Skoda
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Junior Caiçara dk. 69), Ravil Tagir (Cemali Sertel dk. 86 ?), Leo Duarte (Youssouf Ndayishimiye dk. 59), Boli Bolingoli-Mbombo, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Metin Emre dk. 86 ?), Nacer Chadli, Enzo Crivelli (Deniz Türüç dk. 69)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Muhammet Can Yazıcı,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Aleksic (dk. 5 pen. ve 45) (Medipol Başakşehir)
Sarı Kart: Samudio (Çaykur Rizespor)
Kubilay Ateş – Hasan Fehmi Demir