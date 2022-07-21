Başakşehir, Maccabi Netanya'ya diş geçiremedi!

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Twumasi'nin ortasında kafayı vuran Itzhak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Okaka rakiplerinden sıyrılarak topu sol taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada Deniz Türüç kafayla meşin yuvarlağı Okaka'ya indirirken, bu oyuncunun etkisiz şutu kaleci Nitzan'da kaldı.

21. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ taraftan arka direğe doğru açtığı ortaya gelişine vuran Serdar Gürler'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

53. dakikada ceza sahası içinde Itzhak'ın kafayla indirdiği topta Takang'ın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde buluşan Junior Caiçara'nın sert şutunu kaleci Nitzan oyun alanına çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Szysz'nin sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

81. dakikada Mounir Chouiar'in ceza sahası dışı sol taraftan yaptığı ortada top kaleci Nitzan'ı geçerek arka direkte Patryk Szysz'nin önünde kaldı. Szysz'nin dar açıdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

87. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in sert şutunda kaleci Nitzan meşin yuvarlağı yumruklayarak oyun alanına döndürdü.

90+1. dakikada Galabov'un Crivelli ile girdiği ikili mücadelede hakem faul düdüğünü çalarken Galabov'a sarı kart gösterdi. Daha önceden sarı kartı olan Galabov kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, Davit Akhvlediani

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 76), Leo Duarte, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir (Enzo Crivelli dk. 90 ?), Deniz Türüç (Mounir Chouiar dk. 57), Berkay Özcan (Danijel Aleksic dk. 57), Serdar Gürler (Patryk Szysz dk. 76) Okaka

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Batuhan Çelik, Şener Özbayraklı, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Jaber dk. 86 ?), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Luval Sadeh dk. 66), Takang, Karzev, Rotman (Vayer dk. 86 ?), Twumasi (Ercih Berko dk. 66), Itzhak (Berkovits dk. 74)

Yedekler: Carmi, Tzarfati, Keller, Levi, Zlatanovic, Balay, Ashkenazi

Teknik Direktör: Benyamin Lam

Goller: Itzhak (dk. 2) (Maccabi Netanya), Patryk Szysz (dk. 81) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Galabov (dk. 90+1) (Maccabi Netanya)

Sarı kartlar: Leo Duarte, Crivelli (Medipol Başakşehir), Hartherz, Shlomo, Konstantini, Takang (Maccabi Netanya)

İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın