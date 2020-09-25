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Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!

Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!
Başakşehir maçında Başakşehir listede yok!

Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlanan müsabaka isim listesinde yer alan puan durumu bölümünde Medipol Başakşehir'in yer almaması dikkat çekti.

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile M.Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, bu zorlu karşılaşmada son şampiyon Başakşehir'i yakından ilgilendiren ilginç bir olay yaşandı.

TFF'nin her müsabakada olduğu gibi bu maçta da hazırladığı müsabaka isim listesinin içinde bulunan puan durumu kısmında Başakşehir'in ismi yer almadı. Söz konusu tabloda, lig 20 takım üzerinden verildi ve puanı olmayan son sıradaki turuncu-lacivertli takım, bir nevi bu bölümde kesik yedi.

Uygar Aydın


 

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