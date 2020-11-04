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Başakşehir Manchester United Canlı Anlatım

Başakşehir Manchester United Canlı Anlatım
Başakşehir Manchester United Canlı Anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, Manchester United ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR 2-1 MANCHESTER UNİTED

CANLI ANLATIM

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

43' Shaw'ın soldan ortasında altı pas üstünde iyi yükselen Martial kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

40' Medipol Başakşehir'de Mata'dan topu kapan Deniz Türüç, topu Demba Ba'ya attı. Demba Ba'nın bıraktığı topta ceza sahası sol çaprazında Edin Visca'nın gelişine vuruşunda top ağlara gitti.

36' Hızlı gelişen Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında Demba Ba'ya gelen topta savunma araya girdi.

32' Blongoli'nin sol kanattan ortasında ön direkte iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top kaleci Henderson'da kaldı.

27' Başakşehir bu anlarda tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Manchester United, yarı sahamızda pozisyon üretmeye çalışıyor.

20' Medipol Başakşehir tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Aleksic'in vuruşunda top savunmadan döndü.

Sarı Kart 19' Savunma arkasına sarkan Demba Ba'yı düşüren Tuanzebe, sarı kart gördü.

13' Edin Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Demba Ba, orta yuvarlak aldığı topla ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

12' Edin Visca'nın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

10' Van de Beek'in pasıyla cezas ahası sol çaprazında topla buluşan Shaw'ın yerden vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı.

8' Manchester United etkili geldi. Maguire'nin ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Bruno Fernandes'in gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

4' Başakşehir hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

1' Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Başakşehir- Manchester United ilk 11'leri!

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Aleksic, İrfan, Berkay, Visca, Deniz, Demba Ba

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Luke Shaw, Matic, Van de Beek, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

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