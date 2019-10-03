Başakşehir Mönchengladbach Canlı İzle Bein Sports

Başakşehir Mönchengladbach Canlı İzle... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın evinde Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında daha önce 21 müsabakaya çıkarken, 3 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.

Avrupa'da 22. maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez ter döktü. Bu sahnedeki ilk maçına 2015-2016 sezonunda çıkan turuncu-lacivertliler, söz konusu konusu sezondan sonra oynadığı müsabakalarda rakipleri karşısında 3 defa galip gelirken, 10 kez de sahadan mağlup. 7 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un 4. sınavı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman temsilcisine karşı oynayacakları maçla birlikte teknik adam olarak Avrupa kupalarında 4. defa mücadele etmiş olacak. Buruk, turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda Avrupa'daki ilk deneyimlerini yaşadı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, son sınavında ise Roma'ya 4-0 yenildi. Buruk, Borussia Mönchengladbach'ı devirerek Avrupa'daki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Başakşehir Mönchengladbach nasıl canlı izlenir?





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Almanlar ligde 13 puan topladı

Mönchengladbach, bu sezon Bundesliga'da 6 maç oynayıp 13 puan topladı. Almanlar, Mainz, Köln, Hoffenheim, Düsseldorf'u mağlup ederken, Schalke 04 ile de golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, tek mağlubiyetini ise Leipzig'e karşı aldı.

Borussia Mönchengladbach, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Düdük Attwell'de

Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Okan Buruk: “Hedefimiz gruptan çıkmak”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında saha avantajını da kullanarak galip gelmek istediklerini, öncelikli hedeflerinin ise gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Bizim ve ülkemizin puanlara ihtiyacı var”

Gruba istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Buruk, “Oyun olarak Roma maçının 45 dakikasını iyi oyun olarak alabiliriz. Onun yanında kaybettiğimiz kötü bir karşılaşma. O maçtan sonra daha güvenli, takım olma yolunda ilerleyen bir Başakşehir görüyoruz. Bunu ligde gördük. Avrupa Ligi'nde de uygulamak istiyoruz. Rakibimiz liginde iyi bir takım. Oyunu doğru oynamamız gerek. Ofansif anlamda güçlü bir takım. Savunma anlamında da rakiplerine pozisyon veriyor. Bu galibiyet hem bizim hem ülke puanı için çok önemli. Bu yüzden özellikle futbolseverlerin yarın stattaki yerlerini almalarını istiyoruz. Hem bizim hem de ülkemizin puanlara ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Ufak sakatlıklarımız var”

Mönchengladbach karşısında sahaya nasıl bir 11 ile çıkacaklarının sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, “Bu gruptan çıkabilmeyi hayal ediyoruz. Oyuncularımızın ne olursa olsun bu maçlara doğru hazırlanıp oynayabileceklerine inanıyorum. Diğer maça 3 gün kalsa da biz burada ideal 11'imizi kullanmaya çalışacağız. Ufak tefek sakatlıklarımız var. Belki riske atmama durumuzu olur. Bu maç bizim için önemli. Oynayabileceğiz en iyi 11 ile çıkmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak”

Kendisinin futbolculuk yaşamında UEFA Kupası'nı kazandığını ve bu anlamda futbolculara nasıl öğütler verdiğine yönelik Buruk, “Futbolculuk hayatı başka, teknik adamlık başka. Burada bu kupayı hayal edip ulaşan bir insan olarak teknik adamlık yapıyorum. Oyuncularıma da birbirine eşit olduğunu, her takımın eşit olduğunu aşılayan bir teknik adamım. Bu gruptan çıktıktan sonra daha renkli planlar yapılabiliriz ama öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak” diye konuştu.

Gulbrandsen: "Evimizdeki ilk Avrupa maçında 3 puan almak istiyoruz"

Turuncu-lacivertli futbolcu Gulbrandsen ise yarınki müsabakaya ilişkin şunları söyledi: “Evimizde oynayacağımız ilk Avrupa maçı için heyecanlıyız. Roma maçında istemediğimiz sonuç aldık. Evimizdeki ilk Avrupa maçında 3 puan almak istiyoruz.”





UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.