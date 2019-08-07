Başakşehir Olympiakos Özet İzle | Başakşehir Olympiakos Canlı Skor Maç Kaç Kaç Bitti

Başakşehir Olympiakos Özet İzle... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, bu akşam yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Başakşehir Olympiakos maçı geniş özeti ve golleri izle...

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler, rakibine 1-0 kaybederek tur şansını Yunanistan'da oynanacak müsabakaya bırakmış oldu. Başakşehir, aynı zamanda Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi mücadelesinden de mağlup ayrıldı. Başakşehir, Buruk idaresinde çıktığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı.

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Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

14. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Mahmut'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

16. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı topu sol çaprazda alan Chedjou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı.

23. dakikada sağ kanatta bulunan Crivelli'nin pasında topu alan Visca'nın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Jose Sa iki hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

53' GOL!! Georgios Masouras takımını öne geçiren golü atıyor. Mathieu Valbuena, gol pasını veren isim.

71. dakikada Robinho'nun ortasında savunmadan seken topu alan Visca'nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden top sağ alt direğe çarpıp dışarı çıktı.

80. dakikada Camara'ya faul yapan İrfan Can hakem Orel Tsvika Grinfeeld tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Müsabakanın 21. dakikasından da sarı kartı olan İrfan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada Clichy'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Bruno'nun eline çarpması sonucunda hakem Orel Tsvika Grinfeeld penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Orel Tsvika Grinfeeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut Tekdemir (Azubuike dk. 62), İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Crivelli (Demba Ba dk. 81 ?), Gulbrandsen (Eljero Elia dk. 69)

Yedekler: Volkan Babacan, Ponk, Kerim Frei, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Okan Burak

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Daniel Podence, Masouras (Bruno dk. 83 ?), Valbuena (Camara dk. 73), Guerrero (El Arabi dk. 88 ?)

Yedekler: Allain, Torosidis, Cisse, Randelovic

Teknik Direktör: Pedro Martins

Gol: Masouras (dk. 53) (Olympiakos)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Crivelli, Visca, Clichy, Viera (Başakşehir), Tsimikas, Valbuena, Bruno (Olympiakos)