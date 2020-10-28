Başakşehir PSG Canlı Anlatım

BAŞAKŞEHiR 0-0 PSG

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İlk yarı 0-0 sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika uzatma ilave edildi.

38' Bu kez Başakşehir etkili geldi! Ceza alanı dışında topla buluşan Visca, kaleyi karşısına alıp köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38' Bu kez Başakşehir etkili geldi! Ceza alanı dışında topla buluşan Visca, kaleyi karşısına alıp köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36' PSG gole yaklaştı! Sağ kanatta hareketlenen Florenzi, ceza alanı içindeki Mbappe'ye pasını verdi. Mbappe gelişine çok sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

29' PSG'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Günok boşa çıktı. Ceza alanı içinde Herera kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

26' PSG'de sakatlanan Neymar yerini Sarabia'ya bıraktı.

20' İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

18'Paris St Germain takımı Alessandro Florenzi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alessandro Florenzi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

14' Edin Visca rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

6' Paris St Germain takımından Ander Herrera sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Başakşehir'de Enzo Crivelli maçın ilk sarı kartını gördü.

1' Karşılaşmaya konuk ekip PSG başladı!

PSG'nin ilk 11'i Navas, Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Danilo, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Crivelli