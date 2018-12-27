Başakşehir, Robinho'yu kadrosuna kattı

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Başakşehir, ara transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Robinho transferi için Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Başakşehir'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın fotoğrafı kullanılarak, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." açıklaması yapıldı.

İşte o paylaşım:



