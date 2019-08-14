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Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti

Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti
Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti

Medipol Başakşehir Pire’de Olympiakos takımına 2-0 yenildi ve UEFA ligine veda etti. İstanbul’daki ilk maçta da Başakşehir 1-0 yenilmişti.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Ancak ikinci yarıda Yunan takımı ağırılığını sahay koydu ve 55. dakikada Semedos attığı gol ile, skoru 1-0 yaptı.
78. dakikada ise kazanılan penaltı atışında Valbuena başarı ile fileleri buldu ve Olympiakos'un tur şansını garantiledi.
Artık Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı ve maçı tribünden izlemek zorunda kaldı.
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da maçı locadan izledi.  

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