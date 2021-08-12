İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir sanayi sitesinde yangın çıktı, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor

Başakşehir sanayi sitesinde yangın çıktı, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor
Başakşehir sanayi sitesinde yangın çıktı, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor

Başakşehir’de bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki 5 katlı atölyenin çatısında yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir sanayi sitesinde yangın çıktı, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor - Tıkla İzle

Olay, saat 07:00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan çalışanlar korku ve panikle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.