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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı

Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı. Koronavirüsle mücadeleye güç katacak dev hastane havadan görüntülendi.

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor - Tıkla İzle

Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı.

Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunuldu. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek. 2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı dev hastane havadan drone ile görüntülendi.

Emre baba
 

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