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Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor

Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin çevresine dikilen çam ve sakura ağaçların sulama sistemleri çalışmaları başladı. Hastanenin çevresini süsleyen ağaçların mart sonu veya nisan ayında çiçek açması bekleniyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevresini süsleyen ağaçların sulama sistemleri yapılıyor - Tıkla İzle

Türk-Japon işbirliğiyle yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin çevresine çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 dönümlük alana dikilen yüzlerce ağacın sulama sistemleri çalışmaları başladı. Öte yandan hastane çevresini süsleyen ağaçların mart sonu veya nisan aylarında çiçek açması bekleniyor. Dikilen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.

Sümeyye İnal - Emre Baba


 

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