İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı
Başakşehir, Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı

Medipol Başakşehir, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e antrenman tesislerini açtı.

Başakşehir, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı sportif faaliyetlerini ülke dışında devam ettirmek zorunda kalan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e çalışmalarını devam ettirebilmeleri için antrenman tesislerini açtığını duyurdu. Medipol Başakşehir Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaş bölgesi Ukrayna'dan ülkemize gelen ve çalışmalarını tesisimizde sürdüren FC Shakhtar ekibinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmekten ve onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.