Başakşehir, Sivasspor ile 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik, ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir liderliğini sürdürürken, Sivas temsilcisi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor.

20. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Kritik haftalar

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir'in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.

Düdük Halil Umut Meler'de

Yarın 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüğoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak.

Bora Akyol