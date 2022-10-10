Başakşehir Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu!

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Mounir, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural bu pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası önü sağ çaprazından yerden çok sert vurdu ancak kaleci Muhammed Şengezer uzanarak gole engel oldu.

12. dakikada Biglia sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden şutunu gönderdi ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da başarılıydı.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Deniz Türüç tamamlamak istedi ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakikada atılan derin topta savunmanın arkasına sarkan Yatabare'nin karşı karşıya şutunda kaleci Muhammed'den seken topu Njie tamamlamak istedi ancak Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Sabia, atışı kalecinin soluna doğru kullandı. Bu futbolcu topa vururken kaydı ancak yine de meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 0-1

58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Biglia geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.

82. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası Aleksic topu kontrol etmek isterken savunma araya girdi. Ancak boşta kalan meşin yuvarlak tekrar Traore'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

85. dakikada soldan bindiren Gradel, orta alanda müsait pozisyondaki Yatabare'ye pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden savunma arkasına sarkan Sabia'yı gördü. Sabia karşı karşıya pozisyonda topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

90+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda savunmadan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Serdar'ın pasında Okaka sert vurdu ancak Ali Şaşal Vural bu pozisyonda da geçit vermedi, dönen topu savunma kornere yolladı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Hasan Ali dk. 46), Biglia, Traore, Berkay (Aleksic dk. 78), Deniz Türüç (Okaka dk. 63), Mounir (Muhammed Arslantaş dk. 83 ?), Keny (Serdar Gürler dk. 46)

Yedekler: Volkan Babacan, Azubuike, Nzaba, Ahmed Touba, Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Charisis dk. 78), Erdoğan, Robin Yalçın (Hakan Arslan dk. 61), Njie (Gradel dk. 67), Sabia, Yatabare

Yedekler: Muhammed Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Angielski, Kader Keita, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Sabia (dk. 45+1 ve dk. 85) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Ndayishimiye, Traore (Başakşehir)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın



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