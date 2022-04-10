Başakşehir, Sivas'tan 3 puanla dönüyor

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Deniz'in ortasında Aleksic kafa ile topu altıpas çizgisine yönlendirdi. Uzaklaştırmak isteyen Goutas, hatalı hareketi ile topu kendi kalesinde buldu. 0-1

14. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Deniz'in şutunda Ali Şaşal, topu kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada Uğur'un ortasında Hakan, topa kafası ile dokundu. Top kaleci Volkan'da kaldı.

24. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Volkan topu çıkartmayı başardı.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Uğur'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

48. dakikada Gradel'in serbest vuruşunda topu kazanan Erdoğan, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Volkan çıkartmayı başardı.

57. dakikada Deniz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan'ın şutu, topun üstten çıkması ile sonuç vermedi.

60. dakikada Okaka taç açışından kazandığı topu ceza yayı önündeki Deniz'e gönderdi. Deniz'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

74. dakikada Gradel, kazandığı topla ceza sahası içerisine girdi. Sert şutunda Volkan topu çıkartmayı başardı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Ahmet (Sefa dk. 77), Uğur, Hakan (Özkan dk. 88 ?), Ulvestad (Kerem dk. 69), Fajr (Moussa dk. 77), Erdoğan Yatabare, Gradel

Yedekler: Emre, Appindangoye, Cofie, Garcia, Koray, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir: Volkan, Duarte, Epureanu, Caiçara, Lima, Tolga, Mahmut (Fernandes dk. 85 ?) Deniz (Guldbrandsen dk. 85 ), Aleksic (Salih dk. 75), Trezeguet (Serdar dk. 59), Okaka (Atabey dk. 85 ?)

Yedekler: Muhammet, Hasan, Efe, Metin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Goutas (dk. 3 kk.), Deniz (dk. 60) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Uğur, Ahmet (Sivasspor), Mahmut, Caiçara (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan