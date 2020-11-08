Başakşehir son dakikada güldü

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ayite, pasını Johansson'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içine yerden yaptığı ortada Murat Yıldırım, bekletmeden meşin yuvarlağı Sefa Yılmaz ile buluşturdu. Sefa'nın sol çaprazdan çektiği sert şutta top ağlara gitti. 0-1

19. dakikada Candeias'ın pasında ceza sahası için sağ tarafında topla buluşan Murat Yılıdırım'ın, iki rakibinin arasından yüzünü kaleye dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

23. dakikada sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği yarı sahasından atılan uzun topa Epureanu dokunamayınca Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Mert Günok ceza yayı üzerinde kayarak yaptığı müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırdı.

51. dakikada Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt kornere çeldi



59. dakikada Visca'dan aldığı pasla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın ayak içiyle uzak köşeye yolladığı şut direkten döndü.

77. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta caza sahasında iyi yükselen Giuliano'nun kafasında top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

80. dakikada Chadli'nin sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşu ağlara gitti. 1-1

90+4. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Chadli'nin ortasında ceza sahası içinde Mehmet Topal, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Seyfettin Ünal

M.Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Alexandru Epureanu (Mehmet Topal dk. 46), Carlos Ponck, Bolingoli-Mbombo (Cemali Sertel dk. 85 ?), Edin Visca, Berkay Özcan (Fredrik Gulbrandsen dk. 79), Danijel Aleksic (Giuliano dk. 46), İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Nacer Chadli dk. 79), Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Azubuike Okechukwu, Kerim Frei, Mete Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Mattias Johansson, Diego Angelo, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Robert Piris (Abdullah Şahindere dk. 90 ?), Murat Yıldırım (Soner Dikmen dk. 60), Daniel Candeias, Berat Özdemir, Sefa Yılmaz (Gökhan Altıparmak dk. 60), Floyd Ayite (Arda Kızıldağ dk. 75)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Mustafa Çeçenoğlu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mert Nobre

Goller: Sefa Yılmaz (dk. 1) (Gençlerbirliği), Gulbrandsen (dk. 80), Mehmet Topal (dk. 90+4) (M.Başakşehir)

Kırmızı kart: Johansson (dk. 72) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Robert Piris, Nordfeldt, Candeias (Gençlerbirliği)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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