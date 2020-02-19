Başakşehir, Sporting Lizbon deplasmanında

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Jose Alvalade Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Borussia Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor.

Avrupa kupalarındaki 27. maçına çıkacak

Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesindeki 27. maçına çıkmış olacak. İstanbul temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 26 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 26 gol atan M.Başakşehir, kalesinde 38 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 9. sınav

Başakşehir, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 9. maçını Sporting Lizbon karşısında oynayacak. Buruk yönetimindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Olympiakos karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, ilk hafta Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında da deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti. Beşinci maçta sahasında Roma'ya 3-0 yenilen Medipol Başakşehir, grubun son müsabakasında ise Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1'lik skorla devirdi.

14. deplasman maçı

Turuncu-lacivertli takım, Sporting Lizbon mücadelesi ile Avrupa kupalarında 14. kez dış sahada oynayacak. Başakşehir, şimdiye kadar deplasmanda çıktığı 13 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un öğrencileri, rakip sahalarda 16 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, ilk deplasman galibiyetini 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgaristan'da Ludogorets'i 2-1 yenerek elde etmişti.

Uygar Aydın



