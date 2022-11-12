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Başakşehir tarihinin en farklı yenilgisini aldı

Başakşehir tarihinin en farklı yenilgisini aldı
Başakşehir tarihinin en farklı yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de evinde karşılaştığı Galatasaray’a 7-0 mağlup oldu ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Galatasaray'a 7-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla 2014 yılından itibaren Başakşehir adıyla devam ettiği ligde ilk kez kalesinde 7 gol gördü.
Başakşehir daha önce 2020-2021 sezonunda 30 Ocak 2021 tarihinde Hatayspor ile evinde oynadığı mücadele Hatayaspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla kaybetmişti. Turuncu-lacivertliler ayrıca o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanında 5-1 yenilmişti.

Oğuzhan Ort
 

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