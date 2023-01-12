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Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 çalışması ve taktik çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler yarın saat 11.00'de yapacağı idman ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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