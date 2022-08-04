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Başakşehir tur için avantajı kaptı

Başakşehir tur için avantajı kaptı
Başakşehir tur için avantajı kaptı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadele, Başakşehir’in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Einarsson gole izin vermedi.

31. dakikada Einarsson'un kullandığı serbest vuruşta top auta çıktı.

37. dakikada Sigurjönsson'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
38. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin kale içine pasında Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1

52. dakikada Mounir'in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Steindorsson'un ceza yayına pasında Viktor Einarsson yerden topu filelere yolladı. 1-2

82. dakikada Deniz'in ceza yayına yakın bir noktadan sert şutunda kaleci Einarsson topu güçlükle çeldi.
90+2. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Kopavogsvöllur
Hakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare
Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Morgeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Sigurjönsson (Andri Yeoman dk. 81 ?), Eyjölfsson, Svanthorsson (Steindorsson dk. 58), Thörhallssson, Thorvaldsson
Yedekler: Bragason, Mikkel Qvist, Helgason, Fodilsson, Petursson, Omar Sowe, Gautason, A. Ludviksson, T. Halldorsson
Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson

Medipol Başakşehir: Volkan, Şener (Mahmut Tekdemir dk. 66), Duarte, NDayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Ömer Ali (Caiçara dk. 75), Aleksic, Deniz Türüç (Szysz dk. 89 ?), Mounir (Serdar Gürler dk. 66), Okaka (Crivelli dk. 66)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Epureanu, Ahmed Touba, Lima, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Viktor Einarsson (dk. 63), Aleksic (dk. 38 ve 90+2), Deniz Türüç (dk. 58) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Muminovic, Thorvaldsson (Breidablik), Mounir, NDayishimiye, Ömer Ali, Emre Belözoğlu (Başakşehir)

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