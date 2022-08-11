Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde turladı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında sahasında karşılaştığı Briedablik'i 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, iç sahada aldığı bu sonuçla Play-Off'ta Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile eşleşmiş oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pasta bulunan Youssouf Ndayishimiye'nin diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

44. dakikada Şener Özbayraklı'nın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahirer bekletmeden pasını içeriye aktardı. Ön direkte topla buluşan Stefano Okaka'nın vuruşunda da meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

52. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol tarafına gönderdiği Hasan Ali Kaldırım'ın gelişine vuruşunda kaleci Anton Einarsson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Mounir Chouiar pasını Hasan Ali Kaldırım'a aktardı. Onun topuk pasında ceza yayı solunda topu alan Stefano Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

74. dakikada Mounir Chouiar sol kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını penaltı bölgesi yakındaki Mahmut Tekdemir'e aktardı. Mahmut'un vuruşunda defanstan seken topu kale önünde bulan Ahmed Touba'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada Patryk Szysz'in sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve pasını Mounir Chouiar'a aktardı. Mounir Chouiar'ın pasında ceza sahası içi sağ topu alan Danijel Aleksic düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia (Danijel Aleksic dk. 79), Ömer Ali Şahirer, Berkay Özcan (Mahmut Tekdemir dk. 62), Deniz Türüç (Mounir Chouiar dk. 62), Serdar Gürler (Muhammet Arslantaş dk. 79), Stefano Okaka (Patryk Szysz dk. 69)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Lucas Lima, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlaugsson (Helgason dk. 85 ?), Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Viktor Einarsson (Gautason dk. 85 ?), Yeoman (Ludviksson dk. 74), Eyjolfsson, Svanthorsson (Gudbjargarson dk. 85 ?), Sowe (Ingvarsson dk. 46), Steindorsson

Yedekler: Bragason, Sigurjonsson, Arnason, Margeirsson,

Teknik Direktör: Oskar Thorvaldsson

Goller: Stefano Okaka (dk. 44), Ahmed Touba (dk. 74), Danijel Aleksic (dk. 84) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Sowe, Yeoman (Breidablik)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu