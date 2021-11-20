Başakşehir yine kazandı! Seri 5 maça çıktı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Nacer Chadli'nin sol kanatta içeriye girerken verdiği pasta Mahmut Tekdemir ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada ceza yayında bulunan Stefano Okaka'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında rakibin arkasına sarkan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 1-0
24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nacer Chadli'nin çevirdiği topta altıpasta bulunan Mahmut Tekdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içinde Hasan Ali Kaldırım'ın topa el ile müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltıda topun başına geçen Pedro Henrique yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1
67. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.
81. dakikada sol kanattan Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pedro Henrique'nin indirdiği topu alan Leke James'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Lucas Lima dk. 73), Mahmut Tekdemir (Peter Zulj dk. 79), Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Caiçara dk. 61), Fredrik Gulbrandsen (Danijel Aleksic dk. 73), Nacer Chadli, Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Ahmed Kutucu, Emre Kaplan, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Kerem Atakan Kesgin dk. 46), Ulvestad (Samba Camara dk. 90+2 ?), Faysal Fajr, Pedro Henrique (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Max Gradel, Kayode (Leke James dk. 65)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Emre Satılmış, Azubuike, Muhammed Emin Ergin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fredrik Gulbrandsen (dk. 17), Mahmut Tekdemir (dk. 24) (Medipol Başakşehir), Pedro Henrique (dk. 59 pen.) (DG Sivasspor)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Nacer Chadli, Leo Duarte, Stefano Okaka (Medipol Başakşehir), Rıza Çalımbay, Dimitris Goutas, Kerem Atakan Kesgin (DG Sivasspor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu