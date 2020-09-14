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Başakşehir yine yenilgiyle başladı

Başakşehir yine yenilgiyle başladı
Başakşehir yine yenilgiyle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi lige yine yenilgiyle başladı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Başakşehir, A.Hatayspor'a konuk oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hatay temsilcisi, 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90. dakikada Helder Barbosa'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Hatayspor, 53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'e üç puanla başlamanın sevincini yaşarken, M.Başakşehir ise geçtiğimiz sezona benzer şekilde yine, yeni sezona mağlubiyetle 'merhaba' dedi.

2019-2020'de Malatya'da kaybetti

Başakşehir, 2019-2020'de lig macerasına Yeni Malatyaspor deplasmanında start vermişti. Turuncu-lacivertli takım, rakibine 3-0 yenilerek şampiyonluk yaşadığı döneme puansız girmiş, sonraki haftada da evinde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybederek ilk iki haftayı puan ya da puanlar alamayarak kapamıştı. İstanbul temsilcisi, söz konusu mücadeleden sonra önemli bir geri dönüş yapmış ve tam 16 hafta mağlubiyet yüzü görmemişti.

Başakşehir, 2018-2019, 2017-2018 ve 2016-2017 sezonlarına ise gol yemeden elde ettiği galibiyetlerle başlamıştı.

Uygar Aydın

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