Başakşehir yoluna kayıpsız devam ediyor!

Maçtan Dakikalar

15. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Balkovec kullandı. Bu futbolcunun ortasında savunmadan seken top Efkan'ın önünde kaldı. Efkan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

19. dakikada soldan kazanılan korner atışında Lima ceza sahası içine ortaladı. Savunmadan önce yükselen Biglia'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

23. dakikada Okaka'nın kazandığı topta soldan ceza sahasına giren Mounir, çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Runnasson bu pozisyonda gole engel olurken, dönen topu Serdar Gürler tamamladı ve takımını öne geçirdi. 1-0

53. dakikada Mounir'in pasında topla buluşan Berkay, ceza sahasına önüne gelip yerden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

74. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Mounir topu uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Balkovec'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Keny, Fer'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Traore'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Keny, kaleci Runarsson'dan sıyrılıp, yerden bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Ömer Ali dk. 70), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Keny dk. 75), Berkay Özcan (Aleksic dk. 70), Mounir (Szysz dk. 86 ?), Okaka (Traore dk. 75)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Touba, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih Aksoy (Doumbia dk. 57), Furkan Bayır, Balkovec (Yusuf Özdemir dk. 86 ?), Fer, Efkan Bekiroğlu (Candeias dk. 57), Zinedine Ferhat, Umut Güneş, Oğuz Aydın (Erencan dk. 73), Eduardo (Targhaline dk. 57)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Mevlja, Lusamba

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Serdar Gürler (dk. 23), Keny (dk. 85) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Okaka (M. Başakşehir), Umut Güneş, Fer, Pereira (Corendon Alanyaspor)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

