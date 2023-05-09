Başakşehir'de 2 hafriyat kamyonu çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Sultangazi yolu İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İsa Karadoruk yönetimindeki 34 JOU 19 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Nurtekin Dilsiz yönetimindeki 34 ZR 3571 plakalı bir diğer hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada İsa Karadoruk ile diğer araçta bulunan Nurtekin Dilsiz ve yanında bulunan oğlu Kerem Dilsiz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası bir kamyonun yakıt deposunun delinmesi nedeni ile litrelerce mazot yola döküldü. Durumu fark eden bir vatandaş ise dökülen yakıtı engellemek için delinen depoya bez parçası sıkıştırıp engel olmaya çalıştı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olay ile ilgili çalışma başlattı.

Hasan Tik

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