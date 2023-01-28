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Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Başakşehir’de 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında binada mahsur kalan engelli birisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, alevlerin çatıya sirayet ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir’de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yunus Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgar nedeni ile kısa sürede çatı katının tamamını etkisi altına alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Batuhan Toprak

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