Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yunus Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgar nedeni ile kısa sürede çatı katının tamamını etkisi altına alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Batuhan Toprak

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