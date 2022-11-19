İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de 2 kişinin kavga ettiği anlar kamerada

Başakşehir'de 2 kişinin kavga ettiği anlar kamerada
Başakşehir'de 2 kişinin kavga ettiği anlar kamerada

Başakşehir 17. Etapta 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran iki kili böyle görüntülendi.

Başakşehir’de 2 kişinin kavga ettiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde Başakşehir 17. Etapta çekilen görüntülerde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde 2 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavga da birbirine öldüresiye saldıran kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 1 kişinin yere düştüğü diğerinin ise yumrukladığı görüldü. Kavga anını kayda alan vatandaşsa şaşkınlığını gizleyemedi.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.