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Başakşehir'de 24 saat su kesintisi |Sular ne zaman gelecek?

Başakşehir'de 24 saat su kesintisi |Sular ne zaman gelecek?
Başakşehir'de 24 saat su kesintisi |Sular ne zaman gelecek?

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi yazılı bir açıklama yaparak, İkitelli FSM-Mahmutbey ana isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’ne 24 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi yaptığı yazılı açıklamada, Mahmutbey ana isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle BaşakşehirZiya Gökalp Mahallesi'nde Çarşamba günü 10.00 ile Perşembe günü 10.00 arasında su kesintisi olacağını söyledi.

İSKİ açıklamada, “İkitelli FSM - Mahmutbey Ana İsale Hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu deplase çalışması nedeniyle; 4 Mart 2020 Çarşamba günü 10.00 ile 5 Mart 2020 Perşembe günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler Başakşehir İlçesi: Ziya Gökalp Mahallesi” ifadelerini kullandı.

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