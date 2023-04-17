Başakşehir'de 3. İstanbul Camii hızla yükseliyor

İlçe sakinlerinin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam eden Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Mahallesi'ne bir cami daha kazandırıyor. İnşaatı hızla yükselen 3. İstanbul Camii'nde incelemelerde bulunan Başkan Kartoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Camiler şehrimizin ruhudur”

Huzurun şehrinde cami yapımına ayrı bir önem verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, “Camiiler tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eder. İslam beldeleri etrafında hayat bulur, mümin yürekler birbiriyle buluşur. Şehrimizin ruhu, aziz milletimiz güvenli yuvasıdır” dedi.

Başkan Kartoğlu, hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen 3. İstanbul Camii'nde aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceğini ve toplam dört katlı caminin iki katında Kur'an-ı Kerim kursu olacağını da sözlerine ekledi.

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