Başakşehir'de 400 bin TL'lik otomobili saniyeler içinde çaldılar!

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Başakşehir 5. Etap'taki bir sitede yaşandı. Araç sahibi Ahmet Yalman okuldan dönüp aracını park etti, bir süre sonra camdan bakan Yalman otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Site içerisindeki kameraları inceleyen Yalman, aracının çalındığını fark etti ve polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin aracı çalarak kayıplara karışan hırsızlar ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık anını anlatan araç sahibi Ahmet Yalman, “Olay dün yaşandı. Bizim aracımızın iki anahtarı da bizde. Galiba anahtar kopyalama yöntemi ile yapıldı. Nasıl yapıldı inanın bilmiyorum. Buraya geliyorlar, direkt aracı alıp gidiyorlar. Biz çalındığını kameradan bakarak öğrenebildik. Burada 1 sene boyunca çalınan beşinci araç bu” dedi.

Batuhan Toprak

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