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Başakşehir'de Adana Demirspor mesaisi başladı

Başakşehir'de Adana Demirspor mesaisi başladı
Başakşehir'de Adana Demirspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, orta şut çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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