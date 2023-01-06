Başakşehir'de Adana Demirspor mesaisi başladı

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Pazartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Topla ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, orta şut çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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