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Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetiminde ilk gol Fenerbahçe'ye

Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetiminde ilk gol Fenerbahçe'ye
Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetiminde ilk gol Fenerbahçe'ye

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. Turuncu-lacivertliler, Kocaman idaresinde ligde Galatasaray'a 3-0, Karagümrük'e de 1-0 mağlup olmuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemeyen ve kupayı müzesine götürerek Avrupa'ya gitmenin hesaplarını yapan turuncu-lacivertliler, Kadıköy'de tur peşinde.

Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir, ligde Galatasaray'a 3-0, Karagümrük'e de 1-0 kaybetmişti. Bu müsabakalarda rakip ağları sarsamayan Medipol Başakşehir, deneyimli çalıştırıcı ile ilk golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

Turuncu-lacivertli takım, sarı-lacivertli ekip karşısında 42. dakikada Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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