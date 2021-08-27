Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 14.00 bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bir dairede bulunan anne ve 2 çocuğu içeride mahsur kaldı. Anne ve çocuklar dumandan etkilenirken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan kurtardı. Alevler söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batuhan Toprak