İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.

Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı - Tıkla İzle

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 14.00 bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bir dairede bulunan anne ve 2 çocuğu içeride mahsur kaldı. Anne ve çocuklar dumandan etkilenirken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan kurtardı. Alevler söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batuhan Toprak

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.