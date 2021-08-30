Başakşehir'de Caiçara kadro dışı bırakıldı!

Brezilyalı futbolcu, takımın oynadığı futbolu eleştirerek, "Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte her rakibi eşit görüp saldırıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan 3 maçta henüz puan ile tanışamayan Başakşehir'den sürpriz bir kadro dışı haberi geldi. Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım sebebiyle hem para cezası aldı hem de süresiz kadro dışı bırakıldı. 32 yaşındaki futbolcu, ligdeki kötü gidişatın ardından takımın oynadığı futbolu eleştirerek, "Sadece savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte her rakibi eşit görüp saldırıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" cümlelerine yer vermişti.

