Başakşehir'de çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, 00.00 sularında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi O-3 Güney Yanyol Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkalı'daki katı atık tesisine çöp boşaltmaya giden Ö.G., idaresindeki belediyeye ait 34 BL 6330 plakalı kamyon, rampadan aşağıya indiği sırada tekeri patladı. Bunun üzerine kontrolden çıkan kamyon önce bariyerleri parçaladı, ardından yola savrularak devrildi.



Kazada sürücü Ö.G, sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.



Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yaklaşık bir buçuk saat tek şeritten sağlandı. Kamyonun vinç tarafından kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kazayı anlatan görgü tanığı Mustafa Uçar, "Biz arkadaşımızla döküm sahasına giderken, arkadaşımızın sağ arka tekeri gümledi. Gümleyince araba yalpalamaya başladı, sol yapıp sağ tarafa yatmaya başladı. Sağdaki bariyerlere vurduktan sonra araba durdu. Arabada tek kişiydi, durumu iyi, bilinci yerinde kendisi hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.Medeni Topaloğlu