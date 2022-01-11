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Başakşehir'de dehşet anları kamerada: Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı

Başakşehir'de dehşet anları kamerada: Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı
Başakşehir'de dehşet anları kamerada: Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı

İstanbul Başakşehir’de lüks cipiyle seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü, yol kenarında oyun oynayan iki köpeğe çarptı. Aracın altında metrelerce sürüklenen köpek telef olurken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Başakşehir'de dehşet anları kamerada: Lüks cipiyle köpeği ezip kaçtı - Tıkla İzle

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Bahçekent'te meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yöneldi ve oyun oynayan köpeklere çarptı.

Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kaldı. Köpek aracın altında metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı. Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.

Batuhan Toprak
 

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