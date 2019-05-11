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Başakşehir'de deri dolu depo yandı

Başakşehir'de deri dolu depo yandı
Başakşehir'de deri dolu depo yandı

Başakşehir Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde büyük bir depoda yangın çıktı. Depodaki çok sayıda deri ve tekstil ürününe sıçrayan yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Deri deposundan yükselen dumanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Başakşehir'de deri dolu depo yandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesiye göre A1 Blok'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki suni deri ve tekstil malzemelerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Depo içinde bulunan çok sayıda suni deri ve tekstil malzemesi nedeniyle yangın aralıklarla büyüdü.

İtfaiye ekipleri müdahale noktalarını artırmak için duvarların bazı bölgelerini balta ve kazmayla delerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.  

Serdal Altıntepe - Serdar Ünal

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