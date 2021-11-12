İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı
Başakşehir'de dokuma atölyesi alev alev yandı

Başakşehir İkitelli’de ESKOOP Sanayi Sitesi’nde bulunan bir dokuma atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 06.00 sıralarında Başakşehir İkitelli'de bulunan ESKOOP Sanayi Sitesi C-7 Blok'ta tek katlı yaklaşık 400 metrekarelik bir dokuma atölyesinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sardı. İş yerinin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Esrarengiz evde yangınlar devam ediyor: 16 günde 17 kez yandı Esrarengiz evde yangınlar devam ediyor: 16 günde 17 kez yandı
İLGİLİ HABER
Yüksekovadaki sazlık yangını devam ediyor Yüksekova’daki sazlık yangını devam ediyor
İLGİLİ HABER
Ateşehirde geri dönüşüm tesisinde yangın Ateşehir’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.