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Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü

Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü
Başakşehir'de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü

Başakahşehir’de tekstil fabrikanın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Patlama ile birlikte çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Başakşehir’de fabrikanın kazan dairesinde patlama: 2 ölü - Tıkla İzle

Başakşehir'de Kartanesi Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika'nın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrika da yangın çıktı. İşçiler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Erdal Can İçelli
 

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