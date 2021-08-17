Başakşehir'de feci kaza: 2 yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sularında Başakşehir Kayabaşı - Arnavutköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen 34 DLS 020 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaparak geçmeye çalışan 34 SN 6406 plakalı kamyonet sürücüsü, sağ şeritte bekleyen 61 AZ 490 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan ve yön değiştiren araçta bulunan 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde çalışma başlatırken trafik Arnavutköy yönünde yoğunlaştı.

Batuhan Toprak