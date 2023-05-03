Başakşehir'de film sahnelerini aratmayan olay: Pompalı tüfekli kişiye müdahale ederken silah patladı

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Ispartakule'de gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi eline aldığı pompalı tüfek ile sokak ortasında tehditler savurup havaya ateş açtı. Şahsa, o esnada sokaktan geçen iki kişi müdahale etmeye çalıştı. Müdahale esnasında şahsın elindeki silah patladı. Olayda şans eseri kimse yara almadı. Film sahnelerini aratmayan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Batuhan Toprak



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